Прикордонники збили сьогодні 2 дрони-камікадзе, якими РФ атакувала цивільну інфраструктуру Подунав’я. ФОТОрепортаж

Із 22 збитих сьогодні над Україною дронів-камікадзе 2 знищили прикордонники.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Мобільні вогневі групи Ізмаїльського прикордонного загону збили 2 дрони типу "Shahed-136", які росіяни спрямували сьогодні вночі по цивільній інфраструктурі Подунав’я. Ефективна робота охоронців кордону стала добрим внеском у загальний рахунок ліквідованих убивць-"шахедів" цієї ночі", - йдеться в повідомленні.

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