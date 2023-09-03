У ДТП на Рівненщині загинула дитина, ще 8 осіб постраждали, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 вересня, в с. Малушка Рівненської області сталася ДТП, у якій загинула дитина.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Подія сталася сьогодні о 14:00 в с. Малушка Рівненського району. Зіткнулися два легкові автомобілі.



В результаті одна дитина загинула, 8 осіб, з яких три дитини, постраждали. Постраждалих госпіталізовано в лікарню.



Для деблокування тіла загиблої дитини залучалося 8 рятувальників та 2 од. техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.

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