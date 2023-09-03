Один загиблий і п’ятеро поранених: військові РФ обстріляли північ Донеччини. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 вересня, росіяни обстріляли с. Північне м. Торецька та с. Тихонівка Краматорського району Донецької області.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"3 вересня 2023 року під ворожим вогнем окупантів опинилися с. Північне м. Торецька та с. Тихонівка Краматорського району. Внаслідок нищівних обстрілів, ймовірно, з артилерії зруйновано приватний будинок, де проживало літнє подружжя – 84-річний господар загинув під завалами, а його 85-річну дружину госпіталізовано з тілесними ушкодженнями до лікарні.



Отримали осколкові поранення й переломи ще четверо цивільних – троє чоловіків 19, 41, 45 років та 61-річна жінка. Постраждалих доставлено до медичних закладів", - йдеться в повідомленні.

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