12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, пробігла півмарафон у Львові. ФОТОрепортаж

3 вересня у Львові відбувся півмарафон на дистанції – 21 км, 5 км та 1,6 км. У ньому взяли участь українські захисники, які зараз лікуються у центрі НЕЗЛАМНІ, а також 12-річна Яна Степаненко, яка нещодавно повернулася із США після протезування. Дівчинка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Львівську міську раду.

Цьогорічний марафон - благодійний. Частину коштів передадуть благодійному фонду "Незламні" для облаштування дитячої реабілітації.

Організатори марафону цьогоріч запровадили нову дистанцію - "Миля Незламності". Спеціальну дистанцію на півмарафоні протяжністю 70 м пробігли наші Герої-захисники, які отримали поранення на фронті. Всього було 15 учасників, серед яких 12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час обстрілу вокзалу у Краматорську.

"Я лише нещодавно стала на бігові протези, а зазвичай ходжу на звичайних. Тому лише вчуся бігати, трохи страшно, бо ще не звикла. Та хочу підтримати дітей, які теж втратили ноги й не можуть бігати. Хочу, щоб вони побачили мій вчинок і сказали собі: "Так! Я теж це зможу! Я теж зможу бігати!", - зазначає Яна Степаненко.

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