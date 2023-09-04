12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, пробігла півмарафон у Львові. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Львівську міську раду.
Цьогорічний марафон - благодійний. Частину коштів передадуть благодійному фонду "Незламні" для облаштування дитячої реабілітації.
Організатори марафону цьогоріч запровадили нову дистанцію - "Миля Незламності". Спеціальну дистанцію на півмарафоні протяжністю 70 м пробігли наші Герої-захисники, які отримали поранення на фронті. Всього було 15 учасників, серед яких 12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час обстрілу вокзалу у Краматорську.
"Я лише нещодавно стала на бігові протези, а зазвичай ходжу на звичайних. Тому лише вчуся бігати, трохи страшно, бо ще не звикла. Та хочу підтримати дітей, які теж втратили ноги й не можуть бігати. Хочу, щоб вони побачили мій вчинок і сказали собі: "Так! Я теж це зможу! Я теж зможу бігати!", - зазначає Яна Степаненко.