Доба на Харківщині: обстріли Куп’янська та Ізюмського району, одна людина зазнала поранення. ФОТО

Протягом минулої доби ворог гатив по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Під вогнем перебували Уди, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Вільхуватка та інші населені пункти. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, сталися лісові пожежі.