Пошкоджено храм, приватні будинки та приміщення: Внаслідок обстрілів Донеччини загинув чоловік, 5 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські загарбники продовжують обстрілювати Донеччину на чотирьох напрямках.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

Так, на Волноваському напрямку у Комарській громаді пошкоджено будинки на двох вулицях у Веселому і складське приміщення у селищі Шевченко. У Вугледарській громаді під вогнем Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

Росіяни на Донецькому напрямку обстріляли Курахове та Вовченко, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади.

"На Горлівському напрямку пошкоджено 7 будинків у Торецьку і підстанцію у Диліївці. У Костянтинівській громаді пошкоджено храм в Олександро-Шультиному. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 приватні будинки, промислове приміщення і 5 гаражів.



На Лисичанському напрямку росіяни 7 разів обстріляли Лиманську громаду і 1 раз Сіверськ", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів окупантами загинула 1 особа, поранення дістали ще 5.

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