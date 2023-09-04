Пошкоджено храм, приватні будинки та приміщення: Внаслідок обстрілів Донеччини загинув чоловік, 5 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж
Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
Так, на Волноваському напрямку у Комарській громаді пошкоджено будинки на двох вулицях у Веселому і складське приміщення у селищі Шевченко. У Вугледарській громаді під вогнем Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.
Росіяни на Донецькому напрямку обстріляли Курахове та Вовченко, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади.
"На Горлівському напрямку пошкоджено 7 будинків у Торецьку і підстанцію у Диліївці. У Костянтинівській громаді пошкоджено храм в Олександро-Шультиному. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 приватні будинки, промислове приміщення і 5 гаражів.
На Лисичанському напрямку росіяни 7 разів обстріляли Лиманську громаду і 1 раз Сіверськ", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілів окупантами загинула 1 особа, поранення дістали ще 5.