"Ми не втомилися": 5 протезованих ветеранів ЗСУ вирушили у похід Карпатами, щоб зібрати 10 млн грн для побратимів. ВIДЕО

3 вересня п’ять ветеранів на протезах вирушили в похід "Ми не втомилися" по Чорногірському хребту Карпат, щоб зібрати кошти для своїх побратимів із 30 ОМБр, 95 ОДШБр, 1 танкової військової частини 1815, Луганського та Краматорського прикордонних загонів. Мета - 10 мільйонів гривень.

Про це волонтер Сергій Притула повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Ветерани додатково нестимуть мішки з 10 кг піску. І за кожен зібраний мільйон вони скидатимуть по 1 кілограму.

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"Олександр Швецов, Євген Смага, Олексій Бурлаков, Анатолій Кірда, Денис Шеренговський отримали поранення, обороняючи Харківщину, Чернігівщину, Луганщину та Донеччину у різні роки російсько-української війни.

Давайте полегшимо їм шлях, та зберемо 10 млн якомога швидше! А наш фонд все закупить та відвезе у підрозділи", - написав він.

За добу вже зібрано понад 2 мільйони гривень.

Зранку 3 вересня один з учасників походу, ветеран АТО Олександр Швецов оприлюднив у Facebook відео, де ветерани – у підніжжя Карпатських гір та вирушають у похід.

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"Наша мета - зібрати кошти та довести, що попри поранення, життя продовжується. І ми не втомилися боротися та допомагати побратимам! 3 кожним зібраним мільйоном ми скидатимемо по кілограму додаткової ваги (пакети з піском), які нестимо у своїх наплічниках. На зібрані кошти благодійний фонд Сергія Притули закупить та доставить обладнання за запитом пʼяти підрозділів. Ми не маємо права втомлюватися і маємо підтримувати наших побратимів та разом наближати перемогу", - написав він.

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