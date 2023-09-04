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Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами. СУПУТНИКОВІ ФОТО

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На аеродромі "Енгельс" у Саратовській області росіяни намагаються захистити стратегічні бомбардувальники автомобільними шинами.

Про це у соцмережі X повідомив OSINT-проєкт Tatarigami_UA, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином, ймовірно, росіяни намагаються захистити стратегічні бомбардувальники від дронів. За даними проєкту, це не єдиний випадок застосування шин для захисту авіації російськими військовими.

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Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами 01
Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами 02

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Топ коментарі

  • Роман Кокоровець 01cbec24
    з шинами краще горітимуть .
  • Oleg Mamont
    личный состав тогда пусть защищают гондонами. разницы никто не заметит. они уже совали под Киевом ноутбуки ворованые вместо бронеплиты в плитоноску
  • Oleg Mamont
    пожарные подключат хоботы к бензовозу, что бы веселее было
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