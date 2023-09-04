Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами. СУПУТНИКОВІ ФОТО

На аеродромі "Енгельс" у Саратовській області росіяни намагаються захистити стратегічні бомбардувальники автомобільними шинами.

Про це у соцмережі X повідомив OSINT-проєкт Tatarigami_UA, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином, ймовірно, росіяни намагаються захистити стратегічні бомбардувальники від дронів. За даними проєкту, це не єдиний випадок застосування шин для захисту авіації російськими військовими.

Також читайте: За серпень Росія втратила військової техніки на більш ніж мільярд доларів, - Forbes



