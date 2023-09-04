Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами. СУПУТНИКОВІ ФОТО
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На аеродромі "Енгельс" у Саратовській області росіяни намагаються захистити стратегічні бомбардувальники автомобільними шинами.
Про це у соцмережі X повідомив OSINT-проєкт Tatarigami_UA, передає Цензор.НЕТ.
Таким чином, ймовірно, росіяни намагаються захистити стратегічні бомбардувальники від дронів. За даними проєкту, це не єдиний випадок застосування шин для захисту авіації російськими військовими.