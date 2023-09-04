Розвідники отримали авіаційний комплекс українського виробництва "Мара", який може працювати в тилу ворога. ФОТОрепортаж
Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Розвідкомплекс "Мара" складається з 6 БПЛА: трьох основних і ще трьох для оперативної заміни втрачених у боях, а також антени для керування польотами.
Як зазначили у ГУР, загальна вартість комплексу становить 2 827 639 грн.
""Мара" - це розвідувальний авіаційний комплекс українського виробництва. Його БпЛА здатні працювати на низьких висотах і в умовах поривчастого вітру 20 метрів за секунду. Загальна вага комплексу становить близько 20 кг: два БпЛА з наземною станцією управління та антеною вміщуються у валізу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили розвідники, такі розміри дозволяють операторам "Мари" швидко розгортатися і мати максимальну мобільність – комплекс не потребує додаткового транспорту. Оскільки "Мара" може перебувати у повітрі до 90 хвилин і має достатню стійкість до ворожої РЕБ, ці "літаки" ефективно працюють у тилу ворога.