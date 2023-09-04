Розвідники отримали авіаційний комплекс українського виробництва "Мара", який може працювати в тилу ворога. ФОТОрепортаж

Аеророзвідники ГУР МО отримали від благодійного фонду "Повернись живим" авіаційний розвідувальний комплекс "Мара", який має стійкість до ворожої РЕБ і ефективно працюватиме у тилу противника.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Розвідкомплекс "Мара" складається з 6 БПЛА: трьох основних і ще трьох для оперативної заміни втрачених у боях, а також антени для керування польотами.

Як зазначили у ГУР, загальна вартість комплексу становить 2 827 639 грн.

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""Мара" - це розвідувальний авіаційний комплекс українського виробництва. Його БпЛА здатні працювати на низьких висотах і в умовах поривчастого вітру 20 метрів за секунду. Загальна вага комплексу становить близько 20 кг: два БпЛА з наземною станцією управління та антеною вміщуються у валізу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили розвідники, такі розміри дозволяють операторам "Мари" швидко розгортатися і мати максимальну мобільність – комплекс не потребує додаткового транспорту. Оскільки "Мара" може перебувати у повітрі до 90 хвилин і має достатню стійкість до ворожої РЕБ, ці "літаки" ефективно працюють у тилу ворога.













