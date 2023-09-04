15 років в’язниці загрожує бойовику, який воював проти ЗСУ на Донеччині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала докази вини на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань РФ і воював проти Сил оборони на південному та східному фронтах.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.



Співробітники військової контррозвідки СБУ спільно з бійцями ЗСУ затримали чоловіка під час контрнаступальної операції українських захисників зі звільнення селища Урожайне на Донеччині.



Затриманим виявився мешканець тимчасово окупованої Макіївки, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав 113-го стрілецького полку мобілізаційного резерву 1-го армійського корпусу ЗС РФ. Там він отримав камуфльовану форму одягу, автоматичну зброю та боєприпаси до неї.



Після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ в районах Давидів Брід, Садок та Білогірка на Херсонщині. Також він здійснював інженерно-фортифікаційне облаштування вогневих позицій російських окупантів поблизу Нової Каховки.

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"Встановлено, що 24 січня цього року підрозділ фігуранта був переформований у 116-й окремий стрілецький полк ЗС РФ.



У складі нового угруповання ворожих військ бойовика перекинули на Донеччину для стримування контрнаступальних дій українських військ у районі Урожайного", - повідомили в СБУ.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили бойовику про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років.

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