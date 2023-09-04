На Куп’янщині Харківської області через російський обстріл згоріло 5 га лісу, - ДСНС. ФОТО

Унаслідок ворожого обстрілу села Глушківка Куп’янського району на площі у 5 гектарів загорілася хвойна підстилка у лісі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомила ДСНС у Харківській області.

"У с. Глушківка Куп'янського району ворог через "влучний" постріл підпалив хвойну підстилку у лісі. До місця події о 13:32 було направлено 3 відділення 44-ї та 14-ї ДПРЧ. На час їхнього прибуття пожежа розповсюдилась на площу 5 Га", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що, перебуваючи під постійною загрозою нових обстрілів, рятувальники загасили вогонь о 16:45.

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За попередніми даними жертв та постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.







