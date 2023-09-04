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Захищаючи Україну загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера Евіа. ФОТО

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Захищаючи Україну від російських окупантів загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера Евіа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Захищаючи Україну загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера Евіа 01

Як повідомляє видання El Tiempo, Еррера був професійним військовим і працював у прокуратурі та Корпусі технічних розслідувань.

"У грудні 2022 року він зібрав валізи і, попри прохання сім'ї, поїхав в Україну, щоб поповнити лави військових формувань, які допомагають армії цієї країни", - йдеться у матеріалі.

Захищаючи Україну загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера Евіа 02

Еррерра мав дружину та сина.

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Топ коментарі

  • Артм Воронцов
    Мужня людина... де Колумбія і де Україна.... для переконань відстань ніщо....

    Герою Слава!...
  • Михайло ba780267
    Дякую тобі синку за твою добру душу, яка зараз в раю, я молюся за тебе і всі мої рідні теж.
  • ina ina
    Вічна пам'ять Герою. Царство небесне
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