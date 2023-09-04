Захищаючи Україну загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера Евіа. ФОТО
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Захищаючи Україну від російських окупантів загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера Евіа.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як повідомляє видання El Tiempo, Еррера був професійним військовим і працював у прокуратурі та Корпусі технічних розслідувань.
"У грудні 2022 року він зібрав валізи і, попри прохання сім'ї, поїхав в Україну, щоб поповнити лави військових формувань, які допомагають армії цієї країни", - йдеться у матеріалі.
Еррерра мав дружину та сина.