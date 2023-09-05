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Зеленський відвідав стабілізаційні пункти, де допомагають пораненим на Донецькому та Запорізькому напрямках. ФОТО

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Президент Володимир Зеленський відвідав стабілізаційні пункти, де надають медичну допомогу військовослужбовцям, пораненим і травмованим на Донецькому та Запорізькому напрямках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський відвідав стабілізаційні пункти, де допомагають пораненим на Донецькому та Запорізькому напрямках 01

Глава держави побував у стабпункті 37-ї окремої бригади морської піхоти. Тут медики надають першу кваліфіковану допомогу після евакуації з поля бою бійцям, які зазнали поранень на Донецькому напрямку. Кількість пацієнтів залежить від інтенсивності бойових дій. Інколи тут перебуває одночасно до 30 військовослужбовців із різними видами травм.

Зеленський відвідав стабілізаційні пункти, де допомагають пораненим на Донецькому та Запорізькому напрямках 02

Зеленський також відвідав стабілізаційний пункт, який був розгорнутий від 450-го військового госпіталю ОУВ "Запоріжжя", ОСУВ "Таврія". Тут стабілізують стан поранених військових, за потреби – проводять невідкладні хірургічні втручання та готують бійців до подальшої евакуації.

Зеленський відвідав стабілізаційні пункти, де допомагають пораненим на Донецькому та Запорізькому напрямках 03

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Президент вручив бойовим медикам і військовим, які проходять лікування, ордени "За мужність" ІІІ ступеня.

Зеленський відвідав стабілізаційні пункти, де допомагають пораненим на Донецькому та Запорізькому напрямках 04
Зеленський відвідав стабілізаційні пункти, де допомагають пораненим на Донецькому та Запорізькому напрямках 05

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Топ коментарі

  • Дід Василь
    А Зеленський щось привіз медикам за свій кошт?
    Ви знаєте це ганьба, йти у гості з пустими руками. Люди навіть бідні і то щось купують для столу і дітям.
  • 5 копійок
  • Дід Василь
    То програма розіграш від кварталу.
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