Зеленський вручив нагороди розвідникам. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський привітав воїнів української розвідки з їх професійним днем.

У День воєнної розвідки України Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України та вручив високі державні нагороди, пише Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Пишаємося кожною вашою операцією, вашим героїзмом, вашим талантом завдавати ворогу саме таких ударів, які його фактично щоденно послаблюють! Завдяки вам ми знаємо, що планує ворог. Ми знаємо його настрої, його слабкі місця. Завдяки вам і всім нашим силам оборони й безпеки українці відчувають, що ми можемо здолати Росію у війні і що це буде історичним досягненням сучасних поколінь українців", – наголосив Глава держави.

Президент від себе особисто й від усіх українців висловив подяку військовим розвідникам за кожен день їхньої складної, небезпечної й такої важливої роботи, хоча про більшість її елементів говорити відкрито не можна.

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"Дякую за вашу надзвичайну хоробрість у боях на передовій. За ваші операції, які ви проводите проти ворога – всюди, де це потрібно. Дякую за вашу допомогу іншим воїнам сил оборони й безпеки України – завжди, коли це потрібно. За допомогу й постачання зброї для України. Дякую за ваші блискучі операції в різних частинах світу, спрямовані виключно на інтереси України та українців", – сказав Володимир Зеленський.

Президент акцентував: наше суспільство пам’ятає всі здобутки українських розвідників – від Афганістану до Африки та на інших континентах – і вдячне за їхню роботу задля звільнення українських воїнів і цивільних із російського полону. Глава держави наголосив, що всі громадяни України можуть бути впевнені, що хоч би де вони потрапили в біду, їм обов’язково прийдуть на допомогу працівники Головного управління розвідки.

Присутні також ушанували хвилиною мовчання пам'ять усіх військових розвідників, які віддали свої життя за Україну.

З нагоди Дня воєнної розвідки Президент вручив військовослужбовцям ГУР державні нагороди.

Зокрема, Володимир Зеленський передав орден "Золота Зірка" дружині підполковника Олега Бабія, якого було удостоєно звання Героя України посмертно. Олег Бабій брав активну участь у знищенні російських військ із початку ведення бойових дій на території України. З березня 2022 року організовував і здійснював спеціальні заходи на тимчасово окупованих територіях України й на території противника. Успішне виконання завдань його групою допомогло дезорганізувати логістику окупантів, знищити його важливі об’єкти та елементи критичної інфраструктури. У серпні 2023 року група на чолі з Олегом Бабієм вступила в бій із військовослужбовцями Федеральної служби безпеки Росії, під час якого було знищено 15 військових ФСБ та пошкоджено ворожу техніку. Підполковник зазнав смертельного поранення.

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Глава держави також вручив розвідникам відзнаку Президента України "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, ордени "За мужність" І та ІІІ ступенів, орден княгині Ольги ІІІ ступеня, медаль "За військову службу Україні", медаль "За врятоване життя" й погони вищих військових звань.







Після завершення урочистостей Володимир Зеленський оглянув сучасні зразки військової та спеціальної техніки, які перебувають на озброєнні ГУР МО України. Серед них – комплекси зв’язку, безпілотні авіаційні комплекси, гвинтокрили різних типів та обладнання.

Зокрема, Глава держави ознайомився з досвідом ГУР щодо евакуації поранених. Як розповіли представники Головного управління розвідки, після перемоги цей досвід може стати основою створення системи цивільної аеромедичної евакуації в усіх регіонах України з використанням гелікоптерів повністю вітчизняного виробництва.