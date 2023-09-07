Від важкого поранення помер український воїн Євген Савельев. Прощання з ним відбудеться завтра у Києві. ФОТО
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Вчора, 6 вересня, унаслідок важкого поранення помер український воїн Євген Савельев. Прощання відбудеться 8 вересня в місті Києві.
Про це повідомила Анна Демиденко, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора від важкого поранення пішов Євген Савельев... Безмежно добрий, відповідальний та хоробрий чоловік.
Він з усією прекрасною дружньою родиною з початку повномасштабного вторгнення приєднався до штабу Жіночого Ветеранського Руху та безперевно допомогав, возив, грузив, підтримував та ніколи не боявся їздити в самі небезпечні місця. Як і не побоявся піти на війну, щоб захищати і свою родину, і всіх нас.
Прощання відбудеться 08 вересня (п"яниця) в місті Києві:
10:30 - храм Святого Духа, вул. Туманяна 15
12:30 - прощання на Байковому кладовищі.
Розділяю біль родини та Вікторії Савельєвої....
Друзі, дуже прошу вас підтримати родину:
4441111152683730", - йдеться у повідомленні.