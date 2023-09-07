На Закарпатті кума дружини Медведчука, священника УПЦ МП викрили на пропаганді комунізму. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила на пропаганді комуністичного режиму священника УПЦ МП на Закарпатті. За даними ЗМІ, йдеться про Віталія Хромея, який є кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Про це повідомляє Управління СБУ в Закарпатській області, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, до злочину причетний настоятель одного із храмів Хустської єпархії УПЦ (МП), розташованого в Тячівському районі на Закарпатті.

Будучи керівником територіального благочиння, яке одним із перших з початку повномасштабного вторгнення вийшло з-під юрисдикції московського патріархату, священнослужитель намагався жодним чином не допустити переходу громади до ПЦУ.

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Оперативники спецслужби встановили, що на власній сторінці у соцмережах священник пропагував комуністичний режим та поширював заборонену в Україні радянську символіку. Це підтвердила й ініційована у справі судова мистецтвознавча експертиза.

Під час обшуків у храмі та за місцем проживання священнослужителя, правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Знайдено велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів російських авторів, брошури сепаратистського характеру.

Серед виявленого правоохоронцями – книжки, в яких принижуються релігійні почуття громадян інших конфесій та формуються ворожі настрої до них.

У окремих брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що "Київ, без великої росії, і окремо від росії, немислимий в жодному випадку".

У ході слідчих дій СБУ знайшла тексти пісень, якими закликали до "пробудження матушки-Руси" та молилися за "спасение россии", а також роздруківки молитов, в яких згадували патріарха рпц кирила гундяєва, який "благословив" російських військових убивати українців.

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Наразі правоохоронці вивчають всі вилучені матеріали для вжиття подальших процесуальних дій.

Крім того, у ході оперативно-слідчих дій встановлено, що настоятель церкви у незаконний спосіб зайняв земельну ділянку, на якій побудовано храм. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 197-1 Кримінального кодексу України (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво).

Настоятелю храму повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-1 (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму) Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття та документування злочину здійснювали співробітники СБ України в Закарпатській області спільно зі слідчими ГУ НП у Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури", - йдеться у повідомленні СБУ.

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За даними джерела "Української правди", йдеться про Віталія Хромея 1983 року народження, який є кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко (хрестив із нею дитину депутата Закарпатської облради від ОПЗЖ).





























