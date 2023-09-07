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Україна отримала від Вірменії понад 1000 девайсів на потреби освіти. ФОТО

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Вперше з початку повномасштабної війни Вірменія надала Україні гуманітарну допомогу: понад 1000 девайсів на потреби освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Міністерство освіти та науки.

"Від Вірменії на потреби української освіти виділили 1050 девайсів: смартфони, ноутбуки, планшети. Ноутбуки і планшети передаватимуть у власність закладів освіти, смартфони — як персональні подарунки учням закладів професійно-технічної освіти із малозабезпечених сімей", - йдеться у повідомленні.

Україна отримала від Вірменії понад 1000 девайсів на потреби освіти 01

Україна отримала від Вірменії понад 1000 девайсів на потреби освіти 02

Ця гуманітарна допомога насамперед призначена для тих областей України, у яких частка онлайн-навчання найвища: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської. Девайси розподілені порівну — виділено по 80 ноутбуків/планшетів і 68 смартфонів на область. А 10 девайсів передадуть на потреби Міжнародної українсько-вірменської школи.

"Девайси для дітей — це не лише про під’єднання до уроків, не лише про виконання домашнього завдання. Це також про можливість спілкуватися з однолітками, дізнаватися нову інформацію, соціалізуватися. Забезпечити їм такі можливості — для нас надважливо", — зазначив міністр освіти і науки.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вперше з початку повномасштабної війни Вірменія надала Україні гуманітарну допомогу, однак не було відомо, про яку саме допомогу йдеться.

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Топ коментарі

  • cimbitep
    я б не сказав і дякую. хіба що ПНХ.
    завдяки допомозі паштетяна особисто в обході санкцій, кацапи змогли зібрати сотні ракет, та іншої хні, яка вбиває українців. а тепер девайси вони, покидьки, до шкіл передають...
  • cimbitep
    ари намагаються перевзутися навіть вже не на бігу, а на літу.
  • Volodymyr Volodymyr 3a645568
    хз, я сказав би дякую але не взяв

    - Україна має дотримуватися принцепів - Вірменія не набагато краща за Білорусь
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