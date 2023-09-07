Україна отримала від Вірменії понад 1000 девайсів на потреби освіти. ФОТО

Вперше з початку повномасштабної війни Вірменія надала Україні гуманітарну допомогу: понад 1000 девайсів на потреби освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство освіти та науки.

"Від Вірменії на потреби української освіти виділили 1050 девайсів: смартфони, ноутбуки, планшети. Ноутбуки і планшети передаватимуть у власність закладів освіти, смартфони — як персональні подарунки учням закладів професійно-технічної освіти із малозабезпечених сімей", - йдеться у повідомленні.

Ця гуманітарна допомога насамперед призначена для тих областей України, у яких частка онлайн-навчання найвища: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської. Девайси розподілені порівну — виділено по 80 ноутбуків/планшетів і 68 смартфонів на область. А 10 девайсів передадуть на потреби Міжнародної українсько-вірменської школи.

"Девайси для дітей — це не лише про під’єднання до уроків, не лише про виконання домашнього завдання. Це також про можливість спілкуватися з однолітками, дізнаватися нову інформацію, соціалізуватися. Забезпечити їм такі можливості — для нас надважливо", — зазначив міністр освіти і науки.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вперше з початку повномасштабної війни Вірменія надала Україні гуманітарну допомогу, однак не було відомо, про яку саме допомогу йдеться.