Блінкен та Шмигаль відвідали один з енергетичних об’єктів. ФОТО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і державний секретар США Ентоні Блінкен спільно відвідали один з українських енергетичних об’єктів.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Спільно з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном відвідали один з енергетичних об’єктів. Ознайомилися з ходом підготовки до опалювального сезону та роботами щодо захисту інфраструктури. Це одне з ключових завдань, які стоять перед усіма відповідальними відомствами", - заявив Шмигаль.

Також він обговорив із Блінкеном можливість співпраці з американськими компаніями.

"Представили конкретні проєкти для інвестування та спільної імплементації. Працюємо над відновленням й розвитком станцій, які постраждали від російських обстрілів. США — серед лідерів у координації енергетичної допомоги Україні у форматі G7+. Готуємось разом до складного зимового періоду", - зазначив Шмигаль.

Окремо він подякував енергетикам за стійкість та професійність.

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