Блінкен та Шмигаль відвідали один з енергетичних об’єктів. ФОТО
Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Спільно з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном відвідали один з енергетичних об’єктів. Ознайомилися з ходом підготовки до опалювального сезону та роботами щодо захисту інфраструктури. Це одне з ключових завдань, які стоять перед усіма відповідальними відомствами", - заявив Шмигаль.
Також він обговорив із Блінкеном можливість співпраці з американськими компаніями.
"Представили конкретні проєкти для інвестування та спільної імплементації. Працюємо над відновленням й розвитком станцій, які постраждали від російських обстрілів. США — серед лідерів у координації енергетичної допомоги Україні у форматі G7+. Готуємось разом до складного зимового періоду", - зазначив Шмигаль.
Окремо він подякував енергетикам за стійкість та професійність.