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У Вишневому на Київщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік. ФОТО

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У Вишневому на Київщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік. ФОТО
Унаслідок вибуху гранати у Вишневому Київської області загинув 47-річний чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

Зазначається, що подія сталася близько 16 години. Жителі міста Вишневе повідомили про вибух та задимлення в одній із багатоповерхівок.

"В одному з помешкань поліцейські Бучанського управління поліції Київщини виявили тіло чоловіка, який загинув внаслідок вибуху гранати М-50. За попередніми даними, громадянин вчинив самогубство", - написав Нєбитов.

Нєбитов додав, що помешкання зазнало ушкоджень. Окрім загиблого, із місцевих жителів внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

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"Вкотре застерігаю громадян: якщо ви відчуваєте зміни у своєму психологічному стані, тривогу й пригніченість, звертайтеся по професійну допомогу!" –  закликав Нєбитов.

У Вишневому на Київщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік 01
У Вишневому на Київщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік 02
У Вишневому на Київщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік 03

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    "Вкотре застерігаю громадян: якщо ви відчуваєте зміни у своєму психологічному стані, тривогу й пригніченість, звертайтеся по професійну допомогу!"

    Вам дадуть грошей, відновлять ваше житло і повернуть близьких.
  • FT FT
    Самоубийство с помощью гранаты ето нужно идиотом быть. Во первых может пол башки оторвать с руками и остаться жить
  • Злющий Атас
    Я усе розуміє, випадки бувають неймовірними, але ніяк не збагну, як в механізмі запобіжного важіля могла залишитись шпилька блокуючого кільця? Адже, для того, щоб запобіжний важіль звільнив бойок ударника, є обов'язковою умовою саме її видалення. Вчинити накол капсуля запалювача сповільнювача, з послідуючим спрацюванням детонатора, неможливо, бо він закритий корпусом запалу. Цирк, та й годі. Або фото зроблене не на місці події, або блокуючу шпильку вставили вже після вибуху гранати.
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