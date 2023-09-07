У Вишневому на Київщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік. ФОТО

Унаслідок вибуху гранати у Вишневому Київської області загинув 47-річний чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

Зазначається, що подія сталася близько 16 години. Жителі міста Вишневе повідомили про вибух та задимлення в одній із багатоповерхівок.



"В одному з помешкань поліцейські Бучанського управління поліції Київщини виявили тіло чоловіка, який загинув внаслідок вибуху гранати М-50. За попередніми даними, громадянин вчинив самогубство", - написав Нєбитов.



Нєбитов додав, що помешкання зазнало ушкоджень. Окрім загиблого, із місцевих жителів внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

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"Вкотре застерігаю громадян: якщо ви відчуваєте зміни у своєму психологічному стані, тривогу й пригніченість, звертайтеся по професійну допомогу!" – закликав Нєбитов.





