Зеленський тупить через декларації - про це пише "Bloomberg", - журналіст Ніколов. ФОТО

Видання "Bloomberg" пише, що громадськість України вимагає від президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт про декларування чиновників та відкриття їхніх електронних декларацій.

Про це пише журналіст Юрій Ніконов на своїй Facebook-cторінці, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський опинився під зростаючим тиском низової антикорупційної кампанії, яка вимагає від нього заблокувати нове законодавство про декларування активів для державних службовців.

Обурення громадськості підкреслює зростаючу чутливість до корупції в той час, як українська громадськість підтримує війська на передовій. Цього тижня Зеленський замінив міністра оборони після звинувачень у хабарництві під час державних закупівель. Минулого місяця він звільнив усіх офіцерів запасу після того, як стали відомі звинувачення в корупції", - йдеться в матеріалі Bloomberg.

Електронне декларування активів було заморожене після вторгнення Росії з міркувань безпеки. Їх відновлення є вимогою міжнародних кредиторів, зокрема Міжнародного валютного фонду, та умовою для отримання безвізового режиму з Європейським Союзом. Світові донори, які виступали за інтеграцію України до західних інституцій, звернули пильну увагу на корупцію, яка стала ендемічною в країні.

Bloomberg розмістив матеріал серед головних новин про Україну між контрнаступом, зерном і поставками зброї з США, пише журналіст Ніконов.

"Це вже прямо позорище якесь. Саме фракція президента Зеленського не дала голосів на розкриття декларацій про доходи під час війни. І вже вся країна збирає голоси на вето по цій фігні. Але Зеленський вже другу добу тупить. Тупить так гучно, що це вже на головній сторінці "Блумберга", - йдеться в дописі журналіста.

Ніконов додає, що можна довго обманювати одного чи багатьох. Але всіх обманювати не можна взагалі.

"І кажіть Зеленський до цього прийшов емпіричним шляхом", - додає журналіст.

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