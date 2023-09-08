Наслідки ракетного удару в Сумах: пошкоджено 6 приватних будинків, 1 зруйнований. ФОТО

Російські загарбники зранку, 8 вересня, влучили в приватний сектор у Сумах. Пошкоджено будинки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА та Суспільне.Суми.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли по громадах Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська та Середино-Будська громади", - йдеться у повідомленні ОВА.

У м. Суми зранку відбулося влучання ворожої ракети. Внаслідок влучання зруйновано один будинок, пошкоджено 6 приватних будинків.

"Середино-Будська громада: росіяни вдарили з мінометів (4 вибухи) та артилерії (9 вибухів)", - додали в ОВА.

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