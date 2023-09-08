Доба на Донеччині: 28 обстрілів Вугледару, зруйновані будинки у Торецьку та Щербинівці, 6 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби під ворожими обстрілами опинилися 12 громад Донецької області.

Про це повідомили у Донецькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти зруйнували будинок у Новоукраїнці, під вогнем артилерії і Градів минулої доби опинилася Пречистівка, 28 разів росіяни обстріляли Вугледар.

1 людина поранена в Авдіївці, ще 1 - у Первомайському Очеретинської громади. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Катеринівка.

"На Горлівському напрямку пошкоджено 7 будинків у Щербинівці і 3 в Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 приватні будинки, 1 господарчу споруду і 1 промислову будівлю. У Соледарській громаді під вогнем Міньківка і Роздолівка", - розповіли в ОВА.

Також минулої доби з РСЗВ обстріляли Званівську громаду: у Званівці зруйновано 2 будинки, пошкоджено 4; у Переїзному зруйновано 3 будинки, пошкоджено 6. У Торському Лиманської громади зруйновано будинок, ще 1 будинок пошкоджено у Сіверську.

"Всього за добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на 6 поранених", - додали в ОВА.

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