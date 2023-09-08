Столтенберг та голова МЗС Нідерландів Слот обговорили підтримку України. ФОТО

Нова міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот обговорила підтримку України з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це Слот написала у соцмережі X (колишній Twitter), інформує Цензор.НЕТ.

"Гарна зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі. У нас відбулася чудова розмова про важливість продуктивної співпраці країн НАТО. Ми повинні продовжувати інвестувати в це. Ми також детально говорили про нашу постійну підтримку України", - зазначила вона.

"Співпраця між НАТО і ЄС стала ще більш важливою у відповідь на війну Росії проти України.

Українці зараз просуваються вперед і відвойовують свої землі, і ми повинні продовжувати підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно", - написав Столтенберг.

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