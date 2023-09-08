Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Сумах зросла до 3 осіб. ФОТО

Три людини зазнали поранення внаслідок ракетного удару окупантами по Сумах.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Суми. Близько 05:30 ранку, окупанти нанесли ракетний удар по місту.

Внаслідок влучання троє осіб поранено, двох з яких вдалось врятувати з-під завалів. Пошкоджено щонайменше 8 транспортних засобів та 20 домоволодінь, один з житлових будинків зруйновано вщент", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють усі необхідні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

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