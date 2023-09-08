Як зараз живе прикордоння Сумщини, звільнене ЗСУ у квітні 2022 року: Російські ДРГ, регулярні обстріли, відбудовані будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ЗСУ деокупували Сумщину у квітні 2022 року. Відтоді про регіон майже немає новин, проте життя тут вирує. Проєкт "Український Свідок" відвідав прикордонне село у Сумській області та поспілкувався із цивільними та військовими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому матеріалі проєкту "Український Свідок".

З цього прикордонного села Сумщини до російського кордону - не більше 10 км. Журналісти проєкту поспілкувались із місцевими та військовими, які пильнують Сумський напрямок.

Цивільні сумчани продовжують жити: саджають городи, відбудовують зруйновані будинки – навіть попри те, що будь-якої миті сюди знову може прилетіти російський снаряд. Один такий – показав житель села, розташованого майже на кордоні із РФ. Боєприпас прилетів на сусідське обійстя, загинули свійські тварини. Люди не постраждали, бо у момент прильоту ховались у погребі.















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Газ, світло та вода у місцевих є, хоча, за їхніми словами, бувають перебої.

До повномасштабної війни, кажуть місцеві, росіяни їздили сюди на закупи - продукти тут дешевші та якісніші, тому "вигрібали все".

Попри безпосередню близькість ворога, повернення росіян тут не бояться. Кажуть: наша армія стала сильнішою і так, як на початку повномасштабної війни, вже не буде.









Про ситуацію на Сумському напрямку розповіли військовослужбовці, які тут стоять.

"Противник працює авіацією, мінометами та артилерією, – каже боєць із позивним Варяг. – Штурмів на цьому напрямку не проводить, але час від часу закидає ДРГ".





Міркує, що повторного наступу на цьому напрямку вже не буде, але може бути імітація бойових дій – аби відвернути увагу: "Ворог намагається виявляти наші резерви, аби бити по них. Шукають слабкі місця, де можна зайти в тил та заподіяти шкоди нашому забезпеченню".

Але в цілому ситуація на цьому напрямку спокійна: шляхи, якими може пересуватись противник, перекриті та перебувають під контролем української армії.

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