Окупанти вдарили по Одрадокам’янці, загинули 3 особи, ще 4 дістали поранення (оновлено)

Російські загарбники обстріляли Одрадокам’янку на Херсонщині, внаслідок чого загинули 3 цивільних, ще 4 особи дістали поранення.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"В Одрадокам‘янці російська авіабомба вбила трьох цивільних - 2 жінок та чоловіка. Четверо місцевих мешканців отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА Прокудін уточнив, що через влучання керованої авіабомби травми несумісні з життям отримали двоє жінок та один чоловік.

"Ще чотири жінки – поранені. Двох потерпілих, 54 та 62 роки, шпиталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки, 50 та 29 років, лікування проходитимуть амбулаторно.



Крім цього, окупанти вдарили з мінометів по Веселому. Там поранення отримав 67-річний чоловік. Зараз він знаходиться у лікарні", - додав він.

Прокудін пізніше додав, що загиблим від російського авіаудару по Одрадокамʼянці жінкам було 48 та 40 років, а чоловікові – 46.

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