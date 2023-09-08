Україна повернула ще 9 дітей з окупованих територій, - Лубінець. ФОТО

Україні вдалося повернути додому з окупованих територій ще 9 дітей.

Про це написав уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україні вдалося повернути додому 9 українських дітей! Історії цих дітей - вражають. Я неодноразово наголошував, що кожне повернення, як спецоперація. Адже долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування", - зазначив омбудсмен.

За його словами, двоє дітей довгий час перебували на окупованих територіях, і тепер, нарешті, вдалося повернути їх батькам.

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"Також нам вдалося повернути на Батьківщину хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували. Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні", - уточнив Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що з безпекових міркувань Офіс уповноваженого не може розголошувати багато деталей повернення.





