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Росіяни ставлять "захисні" автомобільні шини на винищувачі Су-34. ФОТО

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Російські війська намагаються захистити свою авіацію від атаки дронів, тому накривають їх автомобільними шинами. Раніше це було зі стратегічними бомбардувальниками, тепер почали "захищати" винищувачі Су-34.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну світлину опублікував провоєнний російський Telegram-канал Fightersbomber.

Росіяни ставлять захисні автомобільні шини на винищувачі Су-34 01

Росіяни таким чином намагаються захистити літаки від атак дронів, які відбувалися раніше. Зокрема, в ніч на 27 серпня розвідка СБУ за допомоги дронів-камікадзе атакувала військові літаки росіян на Курському аеродромі. А у російському Пскові внаслідок атаки дронів було знищено 4 Іл-76.

Окупанти сподіваються, що автомобільні шини захистять авіацію від дронів, які вибухають у повітрі та уражають корпус літака.

Нагадаємо, раніше було оприлюднено супутникові фото, на яких видно, що на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області росіяни намагаються захистити стратегічні бомбардувальники автомобільними шинами.

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Топ коментарі

  • Oleksa Tomakh
    Мангали на танки, шини на літаки. Країна довбой#бів
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Все вони вірно роблять , щоб шини краще горіли й 100% знищили кацапські літаючі етажерки , просто погано засвоїли Майдан , нехай у прихвостнів януковища -т.зв "беркутят" поцікавляться .
  • ZoV KobZona
    Кацапы- главное не снимать их при взлёте и покрепче привязывать.
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