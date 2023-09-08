Обстріл Оріхова та Приморського Запорізької області: зруйновано будинки, об’єкт інфраструктури, загинули 3 особи. ФОТОрепортаж

В Запорізькій області в результаті російських обстрілів зруйновані об’єкти цивільної та житлової інфраструктур, загинули троє мирних громадян.

Про це повідомляє Національна поліція Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.

Зафіксовано 93 влучання російськими ракетами та снарядами по території Запорізької області.

"В результаті ворожих обстрілів зруйновані об’єкти цивільної та житлової інфраструктур, загинули троє мирних громадян. В Оріхові під час розбирання завалів правоохоронці виявили тіла 63-річної жінки та 40-річного чоловіка.

Прямим влучанням артилерійського снаряда в будинок окупанти вбили 54-річну жительку Приморського", - зазначили у поліції.

Наслідки атак загарбників задокументували правоохоронці. Слідчими поліції та УСБУ відкриті кримінальні провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

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