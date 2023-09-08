Триває збір на БПЛА "Морок" для СБУ, які летять на 800 км. ФОТО

Служба безпеки збирає на далекобійні безпілотники "Морок", які здатні летить на 800 км.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Це буде чергова відповідь ворогу. Дальність польоту таких дронів – 800 км. Отже, бавовна від СБУ буде ще більш яскравою та несподіваною. А ми збережемо життя наших воїнів, які щодня крок за кроком здобувають нашу Перемогу на полі бою", - пояснив Олег Ємець, керівник підрозділу "Білий вовк" Центру спецоперацій "А" СБУ.





У Службі безпеки наголосили, що завдяки цим дронам бійці Центру спеціальних операцій "А" СБУ, зокрема із підрозділу "Білий вовк", зроблять "боляче" окупантам, щоб ті швидше покинули нашу землю.

"Служба безпеки України разом із ПУМБ збирають 60 млн грн на 33 українські далекобійні безпілотники - "Морок. Допоможи разом із ПУМБ влаштувати ворогу справжній морок – https://pumbdonation.com.ua/", - йдеться в повідомленні.

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