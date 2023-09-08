СБУ викрила нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон у трьох областях України. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила та ліквідувала нові схеми ухилення від мобілізації громадян призовного віку у Львівській, Черкаській та Сумській областях. Серед них - посадовець військово-лікарської комісії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Під час комплексних заходів затримано організаторів оборудок. За гроші вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених посвідок волонтерів або водіїв міжнародних рейсів.

Вартість таких "послуг" становила до 7 тис. американських доларів з одного ухилянта. Сума залежала від регіону і терміновості "вирішення питання"", - йдеться у повідомленні.

Так, у Черкасах затримано представника військово-лікарської комісії, який за хабарі обіцяв "допомогу" в оформленні статусу волонтера для подальшого виїзду за кордон нібито для перевезення гуманітарної допомоги.

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Водночас у Сумах ліквідовано схему незаконного виїзду за межі України як водіїв міжнародних вантажних рейсів.

"Після одержання грошей зловмисники оформлювали своїх клієнтів до "штату" спеціально створених підприємств-перевізників, які здійснювали зарубіжні перевезення", - зазначили у пресслужбі.

Співробітники СБУ затримали зловмисників на спробі нелегального переправлення через кордон 8 "далекобійників" з фейковими документами.

Також на Львівщині викрито місцевого кримінальника, який створив фіктивну фірму міжнародних транспортних перевезень. До незаконної діяльності він залучив трьох спільників.

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"Від імені фейкової компанії вони намагались налагодити виїзд ухилянтів за кордон начебто для переправлення комерційних вантажів", - зазначили в СБУ.

За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.









