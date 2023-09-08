Співробітник військкомату на Рівненщині продавав амфетаміни своєму керівнику. ФОТО
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Підозрюваний - начальник відділення обліку мобілізаційної роботи Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, майор забезпечував керівника районного військкомату психотропною речовиною - амфетаміном.
"Підозрюваний придбав на чорному ринку психотропну речовину, розфасував у полімерний zip-пакет, помістив до упаковки з серветок та заховав у бампері автомобіля співмешканки свого шефа. Він прозвітував йому про виконану роботу через один із месенджерів. Після цього районний воєнком вказав координати "закладки" своїй співмешканці, яка і забрала товар в обумовленому місці", - йдеться у повідомленні.
Майору повідомили про підозру в незаконному збуті наркотиків у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Зараз вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжному заходу.
Його керівнику й "покупцю" - районному керівнику ТЦК та СП - раніше повідомили про підозру в незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах.