Зеленський зустрівся з українськими спортсменами – переможцями ІІІ Європейських ігор. ФОТО

Напередодні Дня фізичної культури і спорту Президент України Володимир Зеленський зустрівся з переможцями ІІІ Європейських ігор, на яких збірна України виборола третє загальнокомандне місце.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

У повідомленні зазначається: "Вітаючи спортсменів, Глава держави наголосив: велика перемога України складається з перемог у різних сферах, зокрема й спортивні звитяги мають великий уплив.

"Кожного разу, коли підіймається український прапор завдяки вашим перемогам, є відчуття великої поваги й гордості. Я хочу подякувати вам від усіх українців, які мають змогу відчувати це. Тому що прапор підіймається до вершини. Це означає момент перемоги", – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що українські спортсмени слугують взірцем для дітей, які прагнуть на них рівнятися.

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"Ви є великим елементом мотивації для української нації і невід’ємною частиною гордості нашої Батьківщини. І обов’язковою частиною тієї загальної великої перемоги, заради якої ми воюємо, працюємо, перемагаємо", – наголосив він.

Як запевнив Президент, Українська держава й надалі підтримуватиме спортсменів і попри численні виклики не залишить спорт поза увагою.

"Спорт, фізична культура, фізичне виховання, ваші вихователі, тренерський склад – ви є пріоритетом України", – акцентував він.

Володимир Зеленський побажав українським атлетам перемог на спортивних майданчиках, а всьому народові України – перемоги у війні проти російського агресора.

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Президент вручив державні нагороди 18 спортсменам, які досягли високих результатів на ІІІ Європейських іграх у Кракові влітку цього року.

Зокрема, орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня з рук Глави держави отримала олімпійська чемпіонка, чемпіонка ІІІ Європейських ігор із фехтування Ольга Харлан.

Вона зазначила, що всі члени національної збірної раді тому, що сьогодні можуть тренуватися, виступати, прославляти нашу країну, підіймати український прапор і робити все можливе, щоб Гімн України чув увесь світ. Ольга Харлан подякувала тим, завдяки кому це можливо, зокрема Збройним Силам і всім захисникам України.

Також орден князя Ярослава Мудрого V ступеня Володимир Зеленський вручив чемпіонці та бронзовій призерці Європейських ігор із кульової стрільби Олені Костевич і чемпіону з таїландського боксу Муей Тай Ігорю Любченку.

Нагороду отримав і чемпіон із таїландського боксу Муей Тай Олег Приймачов, якого відзначено орденом "За заслуги" І ступеня.

Олег Приймачов подякував Президентові України за те, що він своєю присутністю підтримує українських військових на передовій. Він також передав Володимиру Зеленському український прапор із підписами бійців одного зі спецпідрозділів.

Крім того, Глава держави вручив чемпіонам ІІІ Європейських ігор ордени "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів, ордени княгині Ольги І-ІІІ ступеня.

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