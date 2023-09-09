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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

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На Херсонщині внаслідок російської агресії 3 людини загинуло, 8 поранено. Поліція фіксує наслідки ворожих атак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, окупаційні війська обстрілювали Херсонщину з усіх наявних в них видів озброєння - підступно гатили по населених пунктах Бериславського, Каховського та Херсонського районів з реактивних систем залпового вогню, артилерійських установок, мінометів, авіації та БпЛА.

"Найбільше вогневого ураження зазнають прибережні населені пункти. Під авіаційними ударами ворога вкотре перебували Одрадокам’янка Бериславського району, а також Веселе та Козацьке Каховського району. Керовані авіабомби росіяни скинули на житлові квартали Одрадокам’янки, там загинули троє людей: жінки віком 40 та 48 років, а також 46-річний чоловік. Ще четверо місцевих жителів у момент удару перебували біля магазину, всі вони отримали поранення: мінно-вибухові та травми грудної клітини, вогнепальні поранення голови та кінцівок", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що під час розмінування поля біля Брускінського троє саперів організації гуманітарного розмінування підірвалися на ворожій міні. 24-річний постраждалий перебуває у тяжкому стані, його 31-річний та 32-річний колеги у стані середньої тяжкості. Лікарі докладають усіх зусиль, щоб врятувати життя пораненим саперам.

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До лікарні звернувся 67-річний житель Веселого Каховського району, у якого діагностували мінно-вибухову травму та вогнепальне поранення. За словами потерпілого, травми він отримав 7 вересня під час ворожого мінометного обстрілу населеного пункту.

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З лівого берега Дніпра армія РФ обстріляла житлові квартали Херсона, особливо постраждали прибережні райони, там зафіксовано пошкодження багатоповерхових та приватних будинків, а також території гаражного кооперативу.

На місцях "прильотів" працювали слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та лікарі "швидкої", які збирали речові докази, документували наслідки атак з боку окупаційних військ РФ, ліквідували пожежі та надавали допомогу потерпілим.

За минулу добу поліція відреагувала на 245 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 12 кримінальних проваджень за ст.438 "Порушення законів та звичаїв війни" ККУ.

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