Новини Фото

Викрито злочинну схему, створену керівником благодійної організації: продавали автівки, ввезені з-за кордону як гуманітарна допомога, - МВС. ФОТОрепортаж

13 59817
Керівник благодійної організації організував злочинну схему ввезення автівок через кордон та продажу їх в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, організатор і спільник завозили транспортні засоби за нульовим розмитненням, але не для військових, а на продаж.

"Правоохоронці затримали фігурантів на гарячому: під час продажу чотирьох авто завезених як гуманітарну допомогу. Всього за результатами обшуків вилучили 28 автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Викрито злочинну схему, створену керівником благодійної організації: продавали автівки, ввезені з-за кордону як гуманітарна допомога, - МВС 01
Викрито злочинну схему, створену керівником благодійної організації: продавали автівки, ввезені з-за кордону як гуманітарна допомога, - МВС 02
Викрито злочинну схему, створену керівником благодійної організації: продавали автівки, ввезені з-за кордону як гуманітарна допомога, - МВС 03
Викрито злочинну схему, створену керівником благодійної організації: продавали автівки, ввезені з-за кордону як гуманітарна допомога, - МВС 04

Також читайте: Депутати після 24.02.22 продовжили купувати шикарні авто, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • CrossFirenko
  • Ksenia VB
    Мабуть українці туди гроші скидали.
    А чого благодійників не показують ?
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    невже притулу нарешті?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини