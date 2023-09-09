Викрито злочинну схему, створену керівником благодійної організації: продавали автівки, ввезені з-за кордону як гуманітарна допомога, - МВС. ФОТОрепортаж

Керівник благодійної організації організував злочинну схему ввезення автівок через кордон та продажу їх в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, організатор і спільник завозили транспортні засоби за нульовим розмитненням, але не для військових, а на продаж.

"Правоохоронці затримали фігурантів на гарячому: під час продажу чотирьох авто завезених як гуманітарну допомогу. Всього за результатами обшуків вилучили 28 автомобілів", - йдеться у повідомленні.









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