Доба на Донеччині: ворог ударив "Смерчами" по Дружківці, під обстрілами Катеринівка та Зарічне, є жертви. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Як зазначається, на Волноваському напрямку у селищі Шевченко Комарської громади знищено декілька будинків, пошкоджено сільгосптехніку.

"На Донецькому напрямку 1 людина загинула у Катеринівці Мар'їнської громади. В Очеретинській громаді поранено двоє: у Соловйовому і Первомайському.

На Горлівському напрямку внаслідок удару "Смерчами" по Дружківці пошкоджено 5 будинків. У Торецькій громаді поранено 4 людини і пошкоджено будинок у Північному; ще 2 будинки пошкоджено у Щербинівці та Петрівці. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки", - йдеться у повідомленні.

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На Лисичанському напрямку у Зарічному Лиманської громади загинула 1 людина, пошкоджено 4 будинки. У Сіверську зруйновано 2 будинки і нежитлову споруду.









Також зазначається, що за минулу добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини, поранили ще 7.

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