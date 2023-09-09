Доба на Донеччині: ворог ударив "Смерчами" по Дружківці, під обстрілами Катеринівка та Зарічне, є жертви. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.
Як зазначається, на Волноваському напрямку у селищі Шевченко Комарської громади знищено декілька будинків, пошкоджено сільгосптехніку.
"На Донецькому напрямку 1 людина загинула у Катеринівці Мар'їнської громади. В Очеретинській громаді поранено двоє: у Соловйовому і Первомайському.
На Горлівському напрямку внаслідок удару "Смерчами" по Дружківці пошкоджено 5 будинків. У Торецькій громаді поранено 4 людини і пошкоджено будинок у Північному; ще 2 будинки пошкоджено у Щербинівці та Петрівці. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки", - йдеться у повідомленні.
На Лисичанському напрямку у Зарічному Лиманської громади загинула 1 людина, пошкоджено 4 будинки. У Сіверську зруйновано 2 будинки і нежитлову споруду.
Також зазначається, що за минулу добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини, поранили ще 7.