Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні "ДНР", попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 вересня, у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві відбулося прощання з ученим, істориком та релігієзнавцем Ігорем Козловським, який помер у ніч на 6 вересня.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео





















































































Читайте також: Помер релігієзнавець Ігор Козловський, який пережив полон "ДНР"

Відомий фахівець із релігієзнавства Ігор Козловський народився у 1954 у місті Макіївка на Донеччині.

27 січня 2016 року його взяли у полон російські найманці. За проукраїнську позицію Козловський був у полоні майже 2 роки - до 27 грудня 2017 року. Його визволили з полону за обміном.

Міжнародна правозахисна організація "Amnesty International" визнала Козловського в'язнем совісті.

Козловський є автором 50 наукових праць і понад 200 статей. Одним з напрямів його роботи була релігійна ситуація на окупованих територіях Донбасу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Патріот та голос Донецька": Пам’яті релігієзнавця Ігоря Козловського, який пережив 700 днів полону "ДНР"

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук