Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні "ДНР", попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 9 вересня, у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві відбулося прощання з ученим, істориком та релігієзнавцем Ігорем Козловським, який помер у ніч на 6 вересня.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відомий фахівець із релігієзнавства Ігор Козловський народився у 1954 у місті Макіївка на Донеччині.
27 січня 2016 року його взяли у полон російські найманці. За проукраїнську позицію Козловський був у полоні майже 2 роки - до 27 грудня 2017 року. Його визволили з полону за обміном.
Міжнародна правозахисна організація "Amnesty International" визнала Козловського в'язнем совісті.
Козловський є автором 50 наукових праць і понад 200 статей. Одним з напрямів його роботи була релігійна ситуація на окупованих територіях Донбасу.
ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук