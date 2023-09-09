Новини Фото

Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні "ДНР", попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

6 3376
Сьогодні, 9 вересня, у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві відбулося прощання з ученим, істориком та релігієзнавцем Ігорем Козловським, який помер у ніч на 6 вересня.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 01
 Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 02
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 03
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 04
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 05
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 06Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 07
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 08
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 09
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 10
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 11

Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 12
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 13
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 14
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 15
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 16
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 17
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 18
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 19
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 20
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 21
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 22
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 23
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 24
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 25
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 26
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 27
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 28
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 29
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 30
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 31
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 32
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 33
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 34
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 35
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 36
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 37
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 38
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 39
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 40
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 41
Із померлим релігієзнавцем Ігорем Козловським, який провів майже 2 роки у полоні ДНР, попрощалися у Києві 42

Читайте також: Помер релігієзнавець Ігор Козловський, який пережив полон "ДНР"

Відомий фахівець із релігієзнавства Ігор Козловський народився у 1954 у місті Макіївка на Донеччині.

27 січня 2016 року його взяли у полон російські найманці. За проукраїнську позицію Козловський був у полоні майже 2 роки - до 27 грудня 2017 року. Його визволили з полону за обміном.

Міжнародна правозахисна організація "Amnesty International" визнала Козловського в'язнем совісті.

Козловський є автором 50 наукових праць і понад 200 статей. Одним з напрямів його роботи була релігійна ситуація на окупованих територіях Донбасу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Патріот та голос Донецька": Пам’яті релігієзнавця Ігоря Козловського, який пережив 700 днів полону "ДНР"

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини