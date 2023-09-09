Рашисти ударили по прикордонню Чернігівщини: тяжко поранено чоловіка. ФОТО

Вранці 9 вересня ворожі війська із застосуванням артилерійського озброєння здійснили обстріл села Костобобрів Семенівської ОТГ на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, у результаті обстрілу тяжко поранено 68-річного місцевого жителя. Його доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Пошкоджено господарські будівлі на території господарства потерпілого.

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Слідчі Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області та прокурори фіксують чергові наслідки збройної агресії РФ. За процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.