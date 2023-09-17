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Окупанти обстріляли село Подоли на Харківщині, зафіксовано пряме влучання у багатоквартирний будинок. ФОТОрепортаж

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Окупанти обстріляли село Подоли Куп’янського району Харківської області. Зафіксовано пряме влучання у багатоквартирний будинок.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"17 серпня близько 12:00 російські військовослужбовці обстріляли село Подоли Куп‘янського району. За попередніми даними, з артилерії.

Зафіксовано пряме влучання у багатоквартирний будинок. Пошкоджено сусідні приватні домоволодіння та автомобілі", - йдеться в повідомленні.

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Окупанти обстріляли село Подоли на Харківщині, зафіксовано пряме влучання у багатоквартирний будинок 01
Окупанти обстріляли село Подоли на Харківщині, зафіксовано пряме влучання у багатоквартирний будинок 02
Окупанти обстріляли село Подоли на Харківщині, зафіксовано пряме влучання у багатоквартирний будинок 03
Окупанти обстріляли село Подоли на Харківщині, зафіксовано пряме влучання у багатоквартирний будинок 04
Окупанти обстріляли село Подоли на Харківщині, зафіксовано пряме влучання у багатоквартирний будинок 05

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