Окупанти обстріляли село Подоли на Харківщині, зафіксовано пряме влучання у багатоквартирний будинок. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли село Подоли Куп’янського району Харківської області. Зафіксовано пряме влучання у багатоквартирний будинок.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.



"17 серпня близько 12:00 російські військовослужбовці обстріляли село Подоли Куп‘янського району. За попередніми даними, з артилерії.



Зафіксовано пряме влучання у багатоквартирний будинок. Пошкоджено сусідні приватні домоволодіння та автомобілі", - йдеться в повідомленні.

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