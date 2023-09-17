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У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр. ФОТОрепортаж

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17 вересня Третя штурмова бригада в партнерстві з "Race Nation" та Центром спеціальної підготовки "Askold" провела у Києві перегони з перешкодами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. 

Учасники забігу пройшли дистанцію в 1,5 км, подолавши 14 перешкод. Гонка тривала з 14:00 до 18:00.

На івенті була низка тематичних локацій: навчальна локація з тактичної медицини, стенд зі зразками зброї, мерч-шоп продукції із символікою 3 ОШБр і Q&A-зона, де можна було дізнатися все про підготовку та службу в бригаді.

У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 01

У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 02
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 03
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 04
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 05
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 06
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 07
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 08
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 09

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У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 10
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 11
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 12
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 13
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 14
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 15
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 16

У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 17
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 18
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 19
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 20
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 21
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 22
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 23

У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 24

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У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 25
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 26
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 27
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 28
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 29
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 30

У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 31
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 32
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 33

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У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 34
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 35
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 36
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 37
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 38
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 39
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 40
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 41
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 42
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 43
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 44

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У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 45
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 46
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 47
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 48
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 49
У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр 50

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Топ коментарі

  • Urs
    Сліп: Якби я проїхався по українських тюрмах, то зібрав би відмінний батальйон

    Це третє відео з циклу інтерв'ю з командирами підрозділів Третьої штурмової бригади.
  • AbOriginal_UA
    Шото кварталовцев не видать!
    Всё по гастролям, по гастролям...
  • Артм Воронцов
    Було дуже круто … побільше б такого …
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