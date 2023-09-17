У Києві відбулися перегони з перешкодами, організовані 3-ою ОШБр. ФОТОрепортаж

17 вересня Третя штурмова бригада в партнерстві з "Race Nation" та Центром спеціальної підготовки "Askold" провела у Києві перегони з перешкодами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники забігу пройшли дистанцію в 1,5 км, подолавши 14 перешкод. Гонка тривала з 14:00 до 18:00.

На івенті була низка тематичних локацій: навчальна локація з тактичної медицини, стенд зі зразками зброї, мерч-шоп продукції із символікою 3 ОШБр і Q&A-зона, де можна було дізнатися все про підготовку та службу в бригаді.





















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