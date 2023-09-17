Міноборони затвердило нові емблеми для Служби військового капеланства ЗСУ. ФОТО

Міністерство оборони України затвердило нові емблеми на комір для Служби військового капеланства ЗСУ.

Про це повідомило Міністерство оборони в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Емблема для капеланів християнського віросповідання являє собою однораменний хрест із розбіжними променями, нижній з яких видовжений, а верхній завершується тупим кутом. Хрест має рельєфний пружок.

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Для мусульманських священнослужителів розроблено емблему у вигляді рельєфного півмісяця.

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Комір капеланів юдейського віросповідання прикрашатиме рельєфне зображення зірки Давида.



"Ц ініціатива виникла у зв'язку з організацією конфесійного представництва військових капеланів та задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців", - повідомили в Міноборони.

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Варто нагадати, Міноборони запустило службу військового капеланства ЗСУ восени 2022 року.