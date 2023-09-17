Новини Фото

Міноборони затвердило нові емблеми для Служби військового капеланства ЗСУ. ФОТО

6 66725
Міністерство оборони України затвердило нові емблеми на комір для Служби військового капеланства ЗСУ.

Про це повідомило Міністерство оборони в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Емблема для капеланів християнського віросповідання являє собою однораменний хрест із розбіжними променями, нижній з яких видовжений, а верхній завершується тупим кутом. Хрест має рельєфний пружок.

Міноборони затвердило нові емблеми для Служби військового капеланства ЗСУ 01

Читайте: Українські капелани пройшли навчання у британській армії

Для мусульманських священнослужителів розроблено емблему у вигляді рельєфного півмісяця.

Міноборони затвердило нові емблеми для Служби військового капеланства ЗСУ 02

Також читайте: Кабмін затвердив порядок видачі мандата на капеланську службу в ЗСУ

Комір капеланів юдейського віросповідання прикрашатиме рельєфне зображення зірки Давида.
Міноборони затвердило нові емблеми для Служби військового капеланства ЗСУ 03

"Ц ініціатива виникла у зв'язку з організацією конфесійного представництва військових капеланів та задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців", - повідомили в Міноборони.

Читайте: Служба капеланства стане частиною ЗСУ, - Міноборони

Варто нагадати, Міноборони запустило службу військового капеланства ЗСУ восени 2022 року.

Топ коментарі

  • Trevo Trow
    Незалежно від релігії капелана на емблемі має бути москаль, нанизаний на осиковий кілок.
  • Hrysha Hlyba
    скільки мільйонів це коштувало при новому міністрі?
  • игорь пупкин f37273bc
    капец выполнили такую ценную работу))наверно ввалили на дизайн кучу наших денег??мне кажется или в стране война а у нас эмблемы проэцируем))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини