Ввечері 17 вересня в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. ФОТО
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У тимчасово окупованому Севастополі в районі мису Фіолент було чутно потужний вибух.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеві телеграм-канали.
"У районі мису Фіолент у Севастополі якийсь великий бабах. Попередньо, вибух у районі частини радіотехнічної розвідки чи частини ППО - вони розташовані поруч", - ідеться в повідомленні.
Також повідомляється, що машини швидкої допомоги із включеними сиренами помчали у бік Фіолента.