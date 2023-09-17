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Ввечері 17 вересня в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. ФОТО

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У тимчасово окупованому Севастополі в районі мису Фіолент було чутно потужний вибух.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеві телеграм-канали.  

"У районі мису Фіолент у Севастополі якийсь великий бабах. Попередньо, вибух у районі частини радіотехнічної розвідки чи частини ППО - вони розташовані поруч", - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що машини швидкої допомоги із включеними сиренами помчали у бік Фіолента.

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Ввечері 17 вересня в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух 01
Ввечері 17 вересня в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух 02

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Сладкіх снов рашистскіє акупанти...
  • Алекс Мышкевич
    приємної ночки, крисчани !
  • Сірий
    Хто дамбіт ватостополь?
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