Ввечері 17 вересня в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. ФОТО

У тимчасово окупованому Севастополі в районі мису Фіолент було чутно потужний вибух.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеві телеграм-канали.

"У районі мису Фіолент у Севастополі якийсь великий бабах. Попередньо, вибух у районі частини радіотехнічної розвідки чи частини ППО - вони розташовані поруч", - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що машини швидкої допомоги із включеними сиренами помчали у бік Фіолента.

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