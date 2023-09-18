Вночі ворог 4 рази бив по Нікопольщині з артилерії, над Дніпропетровщиною сили ППО знищили дві ракети. ФОТОрепортаж
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Російські окупанти вночі випустили два десятки снарядів по Марганецькій та Мирівській громадах, Нікополю.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі агресор продовжив знущатися з Нікопольщини Обстріляв район чотири рази. З важкої артилерії бив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах", - йдеться в повідомленні.
У Нікополі внаслідок обстрілів знищено 1 господарську споруду, пошкоджено комунальне підприємство, 5 житлових будинків, 6 господарських споруд, сонячні панелі, транспортний засіб та лінія електропередачі.