Вночі ворог 4 рази бив по Нікопольщині з артилерії, над Дніпропетровщиною сили ППО знищили дві ракети. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі випустили два десятки снарядів по Марганецькій та Мирівській громадах, Нікополю.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі агресор продовжив знущатися з Нікопольщини Обстріляв район чотири рази. З важкої артилерії бив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах", - йдеться в повідомленні.

У Нікополі внаслідок обстрілів знищено 1 господарську споруду, пошкоджено комунальне підприємство, 5 житлових будинків, 6 господарських споруд, сонячні панелі, транспортний засіб та лінія електропередачі.

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