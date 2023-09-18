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БПЛА вибухнув під російським Воронежем під час його огляду росгвардійцями, - Baza. ФОТО

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Росвагрдійці оглядали невідомий БПЛА, який впав у Воронезькій області, після чого він вибухнув.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, вранці 17 вересня місцеві жителі виявили на 25-му кілометрі траси "Воронеж-Нововоронеж", на території радгоспу "Воронежский" невідомий безпілотник. Незабаром на місце прибули вибухотехніки Росгвардії. Коли вони почали оглядати безпілотник, він вибухнув", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

За словами очевидців, БПЛА літакового типу лежав неподалік автобусної зупинки.

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БПЛА вибухнув під російським Воронежем під час його огляду росгвардійцями, - Baza 01
БПЛА вибухнув під російським Воронежем під час його огляду росгвардійцями, - Baza 02

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Топ коментарі

  • Onufri Zagloba
    Постраждали лише кацапи, люди не постраждали.
  • Red_Sky_On
    Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Джерело: https://censor.net/ua/p3444043

    Дуже прикро...
  • Володимир 99c4a776
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