БПЛА вибухнув під російським Воронежем під час його огляду росгвардійцями, - Baza. ФОТО
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Росвагрдійці оглядали невідомий БПЛА, який впав у Воронезькій області, після чого він вибухнув.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними, вранці 17 вересня місцеві жителі виявили на 25-му кілометрі траси "Воронеж-Нововоронеж", на території радгоспу "Воронежский" невідомий безпілотник. Незабаром на місце прибули вибухотехніки Росгвардії. Коли вони почали оглядати безпілотник, він вибухнув", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
За словами очевидців, БПЛА літакового типу лежав неподалік автобусної зупинки.