Доба на Донеччині: під вогнем Вугледар, Авдіївка, Красногорівка, Костянтинівка та Курахове. 1 людина загинула, 4 поранено. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.
Як зазначається, на Волноваському напрямку пошкоджено господарчі споруди у Новоукраїнці, 17 разів обстріляно Вугледар.
"На Донецькому напрямку 2 людини поранено в Авдіївці. Під обстрілами Красногорівка і Костянтинівка Мар'їнської громади, Курахове та околиці Очеретинської громади", - йдеться у повідомленні.
На Горлівському напрямку пошкоджено інфраструктурний об'єкт у Торецькій громаді. У Диліївці Костянтинівської громади пошкоджені 5 будинків, у Часовоярській громаді - 1 багатоповерхівка.
На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Зарічному Лиманської громади. У Сіверську пошкоджено нежитлову споруду.
Також повідомляється, що за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 4.