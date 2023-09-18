Доба на Донеччині: під вогнем Вугледар, Авдіївка, Красногорівка, Костянтинівка та Курахове. 1 людина загинула, 4 поранено. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати території Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Як зазначається, на Волноваському напрямку пошкоджено господарчі споруди у Новоукраїнці, 17 разів обстріляно Вугледар.

"На Донецькому напрямку 2 людини поранено в Авдіївці. Під обстрілами Красногорівка і Костянтинівка Мар'їнської громади, Курахове та околиці Очеретинської громади", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку пошкоджено інфраструктурний об'єкт у Торецькій громаді. У Диліївці Костянтинівської громади пошкоджені 5 будинків, у Часовоярській громаді - 1 багатоповерхівка.

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На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Зарічному Лиманської громади. У Сіверську пошкоджено нежитлову споруду.

Також повідомляється, що за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 4.