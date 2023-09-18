Частину безпілотника з вибухівкою виявлено у Болгарії, відправлено спецгрупу для його перевірки, - Міноборони країни. ФОТО

Болгарія вирішила відправити спецгрупу для перевірки безпілотника, знайденого на чорноморському курорті країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, цієї ночі вони виявили частину безпілотника з, імовірно, вибухівкою, в районі причалу в Тюленево, заявили в Міноборони країни. Військові перевірять об'єкт і після цього ухвалять рішення про місце його утилізації.





Зазначимо, що Тюленево - населений пункт країни-члена НАТО Болгарії. Він розташований за 70 км від кордону з Румунією.

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Раніше цього місяця Румунія повідомила про два випадки, коли на їхній території були знайдені фрагменти безпілотника.