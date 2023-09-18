Видавав себе за військового та шпигував за ЗСУ: СБУ затримала російського агента в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Коригувальника російських ударів, який надавав окупантам розвіддані, затримано у Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, чоловік збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на східному фронті.

"Для маскування розвідувально-підривної діяльності зловмисник перед виходом на завдання перевдягався у військову форму українських захисників. У зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами Сил оборони.



Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції української ППО. Для збору розвідінформації фігурант регулярно об’їжджав територію міста, де фотографував українські об’єкти", - йдеться в повідомленні.







Отримані дані він передавав "куратору" з ФСБ через месенджер.

"За кожне виконане завдання ворожий поплічник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. Щоб приховати канали фінансування, агент фсб одержував кошти на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій.



За наявними даними, агентурні розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки", - додали в СБУ.

Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним завдання поблизу одного зі стратегічних об’єктів у Дніпрі. Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також набої до автоматичної зброї.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

В Офісі генпрокурора зазначили, що за "послуги" чоловік отримував гроші - від 50 до 100 доларів США.

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