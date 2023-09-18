Новини Фото

Третя ОШБр підняла прапор України у визволеній Андріївці. ФОТОрепортаж

5 3436
Третя окрема штурмова бригада підняла прапор України над Андріївкою Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади. 

"Селище, хоч і було звільнено бійцями 3 ОШБР, але тепер знаходиться під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його. Попри це, здійняти український прапор тут було важливо - це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ. Задачу виконали бійці 2-го механізованого батальйону", - йдеться у повідомленні.

Третя ОШБр підняла прапор України у визволеній Андріївці 01
Третя ОШБр підняла прапор України у визволеній Андріївці 02
Третя ОШБр підняла прапор України у визволеній Андріївці 03
Третя ОШБр підняла прапор України у визволеній Андріївці 04
Третя ОШБр підняла прапор України у визволеній Андріївці 05
Третя ОШБр підняла прапор України у визволеній Андріївці 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіла окупантів, ліквідованих у боях за Андріївку: "Шо там? П#дар дохлий? Воняє, сука. ВIДЕО 18+

Як повідомлялося, 15 вересня у Генштабі офіційно заявили, що Збройні сили України під час штурмових дій взяли під контроль Андріївку. Воїни 3 окремої штурмової бригади цю інформацію підтвердили та заявили про знищення майже всієї піхоти 72 ОМСБр рашистів. Пресофіцер 3 ОШБр Олександр Бородін також повідомляв, що Андріївка повністю знищена, там ніде встановити прапор.

Своєю чергою, бійці 3 ОШБр розповіли подробиці звільнення Андріївки. Також Цензор.НЕТ публікував унікальні кадри ближнього бою з камери GoPro.

Детально про операцію зі звільнення Андріївки читайте у статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Блискуча перемога українських військ та розгром росіян у битві за Андріївку".

.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини