Третя ОШБр підняла прапор України у визволеній Андріївці. ФОТОрепортаж

Третя окрема штурмова бригада підняла прапор України над Андріївкою Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Селище, хоч і було звільнено бійцями 3 ОШБР, але тепер знаходиться під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його. Попри це, здійняти український прапор тут було важливо - це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ. Задачу виконали бійці 2-го механізованого батальйону", - йдеться у повідомленні.













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Як повідомлялося, 15 вересня у Генштабі офіційно заявили, що Збройні сили України під час штурмових дій взяли під контроль Андріївку. Воїни 3 окремої штурмової бригади цю інформацію підтвердили та заявили про знищення майже всієї піхоти 72 ОМСБр рашистів. Пресофіцер 3 ОШБр Олександр Бородін також повідомляв, що Андріївка повністю знищена, там ніде встановити прапор.

Своєю чергою, бійці 3 ОШБр розповіли подробиці звільнення Андріївки. Також Цензор.НЕТ публікував унікальні кадри ближнього бою з камери GoPro.

Детально про операцію зі звільнення Андріївки читайте у статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Блискуча перемога українських військ та розгром росіян у битві за Андріївку".

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