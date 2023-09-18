Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

На Херсонщині під ударами армії РФ перебували навчальний заклад, сільськогосподарське підприємство та житлові квартали, є загиблі та поранені мирні жителі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Херсонської області.

Як зазначається, ркупанти вдарили по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Бериславського та Херсонського районів із мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, БпЛА та авіації. Внаслідок атак по мирним житловим кварталам люди гинули у власних помешканнях та на вулиці.

"Під авіаційними ударами противника перебували Одрадокам’янка, Миколаївка, Берислав та Львове. Внаслідок вибухів керованих бомб у Миколаївці пошкоджено щонайменше 6 будинків, у Бериславі пошкоджено 17 приватних та 1 багатоповерховий будинок, у власній квартирі поранено 63-річну жінку. У Львовому було влучання у ліцей, будівля зазнала значних пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

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Під час ворожого артилерійського обстрілу Томиної Балки загинув 69-річний місцевий житель.

Окупанти здійснили обстріл Садового, поранення отримав працівник поліції, загрози його життю немає.



































Також зазначається, що у Софіївці внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства та майно: офісну техніку, 5 службових автомобілів, трактори, водонапірну вежу та дизельний генератор.

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У полі біля села Максима Горького 48-річний водій трактора наїхав на ворожий вибуховий предмет, ймовірно, протитанкову міну. Внаслідок вибуху чоловік отримав тяжкі поранення та помер у "швидкій" дорогою до лікарні. Також постраждав 26-річний агроном, який у момент вибуху перебував біля трактора. У потерпілого мінно-вибухова травма, поранення грудної клітини, обличчя та руки, загрози його життю немає.

Поліція закликає громадян бути уважними та обережними, неухильно дотримуватися правил мінної безпеки, не проводити сільськогосподарські роботи на полях, не обстежених піротехнічними групами та де є попереджувальні знаки.

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З реактивних систем залпового вогню та артилерії російська армія вела вогонь із лівого берега Дніпра по звільненому Херсону. Постраждали житлові квартали у кількох районах та об’єкти життєзабезпечення міста, подекуди виникали пожежі. Вночі під ворожим обстрілом перебували прибережні квартали Херсону, снаряд влучив у приватний будинок, всередині загинув 62-річний чоловік. Також внаслідок влучання снаряду в інший приватний будинок травмовано 55-річного чоловіка.