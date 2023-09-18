Наслідки атаки безпілотників по Снігурівці Миколаївської області: пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж
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18 вересня 2023 року о 02:25 годин окупанти атакували безпілотними літальними апаратами місто Снігурівка Баштанського району Миколаївської області
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог атакував Снігурівку дронами, які були випущені з двох напрямків (Приморсько-Ахтарськ – РФ та мис Чауда – ТОТ Крим).
"Внаслідок атаки ворога численних пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.