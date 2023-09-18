Наслідки атаки безпілотників по Снігурівці Миколаївської області: пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

18 вересня 2023 року о 02:25 годин окупанти атакували безпілотними літальними апаратами місто Снігурівка Баштанського району Миколаївської області

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог атакував Снігурівку дронами, які були випущені з двох напрямків (Приморсько-Ахтарськ – РФ та мис Чауда – ТОТ Крим).

"Внаслідок атаки ворога численних пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака ворожих дронів на Південь: на Одещині влучання у рекреаційну інфраструктуру, на Миколаївщині через падіння уламків горіла будівля







